С памятью в сердце: сотрудники ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийской патриотической акции

В День памяти и скорби, 22 июня, в Миассе (Челябинская область) состоялась ставшая традиционной «Вахта памяти».

С шести утра и до полуночи у Вечного огня мемориала «Скорбящая мать» по очереди несли караул школьники и студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций и патриотических клубов, другие неравнодушные горожане.

Специалисты ГРЦ были в числе тех, кто первым заступил на нынешнюю вахту - в шесть утра. Остальные приняли участие в патриотической акции после работы. Три караула по четыре человека с памятью в сердце о тех, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны, сменяли друг друга.

Настроение у всех было соответствующее: играла музыка военных лет, непогода «рассеялась», и сквозь тучи проглядывало яркое солнце. Все прошло на одном дыхании, и 20 минут караула пролетели словно одна.

Многие пришли на акцию семьями, кто-то с друзьями.

«Когда прочитала информацию о «Вахте памяти» сразу решила, что придем, - рассказывает инженер-конструктор Ольга Щербинина. - Записала старшую дочь, но средняя тоже решила участвовать, хотя ей всего шесть лет. Стойко отстояли, горжусь своими детьми!».

Как рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», акция стала уже восьмой по счету для специалистов Государственного ракетного центра.

Как отметил председатель Совета молодых специалистов предприятия инженер Владислав Козлов, среди добровольцев были люди самых разных возрастов, а особенную проникновенность событию, конечно, добавили дети сотрудников.

«Здорово, что в Миассе проводятся такие акции, мы обязательно будем и дальше поддерживать патриотические мероприятия», - сказал Владислав Козлов.