24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
23.06.2023
Предприятиям Челябинской области очень нужны специалисты-технари
23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
С памятью в сердце: сотрудники ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийской патриотической акции
22.06.2023
Курчатовский район Челябинска почтил память павших воинов Великой Отечественной
22.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
23.06.2022
В Курчатовском районе почтили память павших в Великой Отечественной войне
23.06.2022
В День памяти и скорби коллектив ГРЦ Макеева принял участие в патриотических акциях
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023