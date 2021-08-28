С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон о «гаражной амнистии». Южноуральцы смогут по упрощенной схеме оформить право собственности на гараж и земельный участок под ним, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Напомним, пятого апреля 2021 года был принят федеральный закон № 79-ФЗ о «гаражной амнистии». Он дает возможность органам местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных районов осуществлять мероприятия по выявлению лиц, использующих гаражи, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Региональный закон принимается с целью эффективной реализации «гаражной амнистии» на территории Челябинской области. Она начинается с первого сентября 2021 года и продлится до первого сентября 2026 года.

«Мы устанавливаем упрощенный порядок оформления не только капитальных гаражей, но и земельных участков под ними. Это безусловно очень удобно и комфортно. До сих пор граждане сталкивались со сложностями, поскольку право было не урегулировано и они не могли наследовать, продать, распоряжаться своим имуществом», - прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания области Владимир Павлов.

Для реализации «гаражной амнистии» предлагаются следующие мероприятия - информирование граждан о порядке проведении гаражной амнистии, сбор сведений о расположенных на территории муниципального образования гаражах, собственники которых неизвестны, сбор и анализ документов, свидетельствующих о предоставлении гаражей или земельных участках под ними. Кроме того, предусмотрена организация взаимодействия с органами власти, гаражными кооперативами, нотариусами в целях оказания помощи гражданам в оформлении прав на гаражи.

Эти мероприятия позволят установить лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию объектов гаражного назначения, осуществить учет таких объектов и, как следствие, улучшить комфортность городской среды.

«Принятие закона будет способствовать сокращению количества не оформленных в установленном порядке гаражей, являющихся капитальными строениями, и земельных участков, на которых они расположены, что позволит увеличить наполняемость бюджетов разного уровня в виде налога на имущество физических лиц и земельного налога», – пояснил председатель комитета по экономической политике Евгений Илле.

Под «гаражную амнистию» попадают капитальные сооружения без жилых помещений, которые входят в состав гаражно-строительных кооперативов или стоят отдельно. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в государственной или муниципальной собственности.

Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, гаражи-ракушки, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса (31 декабря 2004 года).

Для оформления гаража в собственность в рамках «амнистии» гражданину необходимо будет обратиться в администрацию муниципалитета с заявлением о предоставлении ему участка под существующим гаражом и предоставив документ, который подтверждает факт владения объектом.

В случае принятия положительного решения муниципалитет самостоятельно направит все необходимые документы в рамках межведомственного электронного взаимодействия на государственную регистрацию участка и гаража в Управление Росреестра.

Росреестр подготовил методические рекомендации по применению закона о «гаражной амнистии», в которых собраны полезные советы для граждан, разъяснения по применению закона, а также перечень необходимых документов, их формы и образцы заполнения.