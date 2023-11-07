В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3 900 объектов

В результате действия упрощенного порядка оформления гаражей и земли под ними на территории Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3 900 объектов.

Востребованность упрощенного порядка оформления документов среди населения Южного Урала подтверждается статистикой.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра по Челябинской области, с начала действия «амнистии» - с первого сентября 2021 года - и по 30 сентября 2023 года на территории региона Управлением Росреестра осуществлен кадастровый учет 2 493 земельных участков общей площадью 73 029 кв.м., права на них также зарегистрированы. Кроме того, учетно-регистрационные действия проведены и в отношении 1 407 гаражей.

Напомним, что Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (закон о так называемой «гаражной амнистии») направлен на оформление в упрощенном порядке прав на гаражи и земельные участки под ними. До сентября 2026 года граждане могут поставить такие объекты недвижимого имущества на кадастровый учет и зарегистрировать права на них по упрощенной схеме.