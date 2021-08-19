В Челябинской области узаконят «гаражную амнистию»

Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике рассмотрели проект регионального закона, связанный с «гаражной амнистией».

Напомним, федеральный закон № 79-ФЗ о «гаражной амнистии» был принят пятого апреля 2021 года и вступает в силу с первого сентября 2021 года. Он дает возможность органам местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных районов осуществлять мероприятия по выявлению лиц, использующих гаражи, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

«На комитете рассмотрен законопроект, в котором сформулированы мероприятия, направленные на выявление граждан, владеющих гаражами, права на которые не зарегистрированы в едином госреестре, - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. - Данный законопроект принимается с целью эффективной реализации «гаражной амнистии» на территории Челябинской области, которая начинается с первого сентября 2021 года».

В числе предлагаемых мероприятий - информирование граждан о порядке проведении гаражной амнистии, сбор сведений о расположенных на территории муниципального образования гаражах, собственники которых неизвестны, сбор и анализ документов, свидетельствующих о предоставлении гаражей или земельных участках под ними. Кроме того, предусмотрена организация взаимодействия с органами власти, гаражными кооперативами, нотариусами в целях оказания помощи гражданам в оформлении прав на гаражи.

Эти мероприятия позволят установить лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию объектов гаражного назначения, осуществить учет таких объектов и, как следствие, улучшить комфортность городской среды.

«Принятие закона будет способствовать сокращению количества не оформленных в установленном порядке гаражей, являющихся капитальными строениями, и земельных участков, на которых они расположены, что позволит увеличить наполняемость бюджетов разного уровня в виде налога на имущество физических лиц и земельного налога», - пояснил Евгений Илле.

На заседании комитета депутаты также рассмотрели изменения в закон Челябинской области «О содействию развития туризма».

«Закон дополнен приоритетным направлением развития регионального туризма – сельский туризм», - уточнил председатель комитета.

Помимо этого, депутаты рассмотрели законопроект, который касается мер государственной поддержки благотворительной деятельности в Челябинской области.