С проспекта Ленина в Челябинске уберут невзрачные серые ограждения

Проспект Ленина в Челябинске избавят от невзрачных ограждений. Некрасивые и несовременные серые заборы уберут вдоль прогулочной зоны на полуторакилометровом отрезке от улицы Лесопарковой до Володарского.

За демонтаж ограждений на этом участке проголосовало большинство участников опроса, проходившего на портале «Активный житель 74» (почти тысяча двести человек, или 51,21 процента всех респондентов). Против демонтажа выступили 865 человек (37,48 процента). Третий вариант ответа (такие решения должны принимать специалисты) выбрал 261 житель южноуральской столицы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По мнению главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева, пришло время избавляться от лишних ограждений, тем более что на проспекте Ленина заборы не нужны в качестве защиты.

«Вдоль дороги есть хороший широкий газон, где растут взрослые деревья. Постепенно, по мере проведения работ, будем убирать эти конструкции. А в зонах пешеходных переходов установим стационарные столбики для безопасности», - рассказал чиновник.

В этом году на участке от Лесопарковой до Володарского появится много новых элементов благоустройства. Будут созданы дополнительные места для тихого отдыха, необычные цветники и малые формы.

Для удобства любителей пеших прогулок на этом отрезке проспекта Ленина здесь уже оборудовали дорожки, выложенные плиткой, лавочки, урны, уличное освещение.