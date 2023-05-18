17.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)
17.05.2023
Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма
17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
17.05.2023
Чурилово совершает дорожный рывок
17.05.2023
Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
28.06.2022
Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля
24.06.2022
Челябинские власти сообщили о старте третьего этапа гидравлических испытаний
21.06.2022
Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023