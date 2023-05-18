Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды

В северной зоне Металлургического района Челябинска с 22 по 26 мая отключат горячую воду.

В этот период МУП «ЧКТС» будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери. Как отмечают в мэрии, данные испытания нужны, чтобы оценить состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей.

Под отключение горячего водоснабжения попадают жилой фонд, административные здания, детские сады, учебные заведения и лечебные учреждения. Список всех адресов – здесь.