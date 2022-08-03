Сайт челябинского бизнес-омбудсмена сменил дизайн и «переехал» на новый адрес

Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области с 5 августа 2022 г. будет перемещен на новый адрес - https://ombudsmanbiz.gov74.ru/

Также сайт изменился внешне, приобретя современный дизайн и став более удобным для посетителей. Что касается внутренних изменений, то интернет-ресурс стал более безопасным и функциональным.

По-прежнему на сайте пользователи могут познакомиться с актуальной информацией в сфере экономики, предпринимательской деятельности, узнать об изменениях в законодательстве, новациях в области налогов и многое другое.

На сайте работают разделы – «Помощь предпринимателю», «Меры поддержки», «Привлечь к участию в проверке» и так далее.

«Наш небольшой коллектив стремиться сделать сайт бизнес-омбудсмена эффективным инструментом для предпринимателей, с помощью которого можно узнать полезную информацию, новости, подать жалобу, посетить нашу интернет-приемную. Также на сайте можно ознакомиться с ежегодным докладом Уполномоченного, где собраны все системные проблемы бизнеса и предложены механизмы их решения», - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров.

Напомним, что текущие новости и актуальную информацию бизнес-омбудсмен размещает в популярных соцсетях: ВКонтакте и Телеграм-канале