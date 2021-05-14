Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора

Студенты Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) в рамках «Зеленого Марафона» Сбера посетили крупнейшее предприятие по переработке отходов «Втор-Ком» и познакомились с этапами производства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, ежегодно Сбер организует «Зеленый Марафон» - проект, объединяющий спортивные и экологические инициативы. В этом году марафон посвящен экологической теме, и одним из мероприятий стала экскурсия для студентов ЮУрГУ на предприятие, которое производит нетканые материалы из пластика.

Участники экскурсии увидели, как обычные бутылки из-под воды превратились в нетканый материал для набивки матрасов и мебели. Студентам показали современное оборудование, которое используется для переработки мусора: все технологические линии полностью автоматизированы и управляются с пультов. «Втор-Ком» изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно, основы для напольных покрытий, ватин и другие виды технического текстиля.

Студентам также рассказали про «Зеленый Марафон", его экологическую составляющую и о том, как Сбер реализует EGS-повестку – снижает воздействие на окружающую среду и реализует социально значимые проекты.

«Забота об экологии – одно из приоритетных направлений работы Сбера. Ежегодно мы сокращаем бумажный документооборот, реализуем экологические инициативы и вовлекаем в свои проекты как можно больше людей, - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка. - Экскурсия на перерабатывающее предприятие – пример того, как можно заинтересовать молодое поколение темой экологии. Уверен, это поможет донести до студентов необходимость осознанного подхода к окружающей среде и важность раздельного сбора мусора».

«Я очень рад, что молодых специалистов интересует процесс переработки вторсырья. Ведь главная цель нашего предприятия – это забота о сохранении благоприятной окружающей среды, путем эффективного использования вторичных ресурсов для производства новой, востребованной продукции. Мы всегда открыты для подобных мероприятий. Втор-Ком - современное промышленное предприятие, которое активно развивается и заинтересовано в перспективных кадрах, поэтому снова приглашаем выпускников, но уже в качестве будущих сотрудников предприятия», - рассказал Михаил Рузбин, генеральный директор АО «Втор-Ком».