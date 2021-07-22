Сбер подарит по 2000 бонусных рублей к 1 сентября

Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки.

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ с указанием реквизитов банковской карты, на которую будет произведено перечисление.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу.

Родители, указавшие в качестве реквизитов и получившие деньги на карту СберБанка, смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:

страховой полис СК «Сбербанк страхование», по условиям которого каждый ребенок будет застрахован от несчастного случая на 400 тыс. руб. сроком на один год;

2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Это отличная возможность для наших клиентов оценить преимущества СберПрайм. Одна подписка предоставляет доступ к десяткам сервисов экосистемы Сбера. Таких выгодных предложений на рынке не найти: скидка на такси, бесплатная доставка продуктов и лекарств, подписка на онлайн-кинотеатр и другие сервисы. Со СберПраймкачество жизни выходит на другой уровень. Кроме того, наша акция поможет в подготовке к школе: в этот период траты семьи повышаются и наша поддержка будет очень кстати. Например, с помощью бонусных рублей можно совершить покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. Ассортимент на этих маркетплейсах огромен: от продуктов питания и одежды до техники и канцтоваров. Сбер стремится помочь родителям дать своим детям самое лучшее».

Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка .