Сегодня - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Сегодня, четвертого декабря, отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Считается, что, если в этот день написать Зимнему волшебнику и рассказать ему про свое заветное желание, то оно сбудется. Но при этом нужно обязательно верить в чудо, а взрослым самим быть немного волшебниками и стараться сделать мир лучше, чище, добрее и светлее.

Письма Дедушке Морозу пишут не только дети, но и взрослые, которые очень хотят верить в чудо и которые готовы сами творить чудеса и стать добрыми волшебниками для своих детей и близких людей.

Мама четырехлетней девочки (патологический правдолюб, так она про себя говорит) поинтересовалась в соцсетях у своих подписчиков, как рассказывать своему ребенку про Деда Мороза и не мучиться при этом угрызениями совести. «Мне для того, чтобы соврать и спать спокойно, нужна железобетонная аргументация. Тут вроде и аргументация имеется - подарить ребёнку радость и веру в чудо, но, видать, не ложатся мне на душу эти аргументы», - обращается за советом Евгения.

«Врать не надо, надо просто самой верить, что он есть», - рекомендует Лариса, которая сама верит в Деда Мороза, пишет ежегодно ему письма, кладет под елку (и многие желания сбываются). Письма писал сын, пишет внучка и уже рисует маленький внук (пока не научился писать). Евгения парирует, что верить в чудеса и загадывать желания, которые иногда сбываются, и верить в Деда Мороза – это разные вещи. Но такой заряженный настрой, как у Ларисы, это здорово, считает Евгения.

Юлия, мама двоих детей, посоветовала просто сменить терминологию. «Не врать, а создавать историю, например, - предлагает Юля. - Будем сами волшебниками для наших детей, зарядим их на всю жизнь. Тот случай, когда выдумка и красивая картинка принесут плоды не только сиюминутно, но и в перспективе».

«Мы же знаем, что мысли материальны, а мысли, желания, стремления, изложенные на бумаге, ещё быстрее осуществляются и реализуются. Просто для детей это происходит в игровой форме с участием сказочных персонажей…, - объясняет Наталья своему виртуальному другу Евгении. - Ты не врёшь, ты просто взрослые вещи рассказываешь ребёнку на понятном ему языке!».

В письме Деду Морозу ребенку нужно будет рассказать обо всех добрых делах, которые он совершил в завершающийся год. Нужно также поделиться, а чему ребенок сумел научиться за этот год (какие приобрел знания, полезные навыки).

Взрослые в своих посланиях седовласому кудеснику не только пишут о своих заветных желаниях, но и отправляют пожелания добра и здоровья для своих родных, а также мира на земле.

Отправить письмо Деду Морозу по почте можно по адресу 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Сделать это можно и онлайн, на сайте www.pochta-dm.ru.

Дед Мороз очень бережно относиться ко всем письмам, которые он получает. Бумажные письма он хранит в специально предназначенном для этого месте - отдельном здании рядом с его резиденцией в Великом Устюге.

Помощники зимнего волшебника отвечают на все письма, главное, чтобы отправитель не забыл указать свой точный обратный адрес.

В преддверии календарной зимы во всех отделениях почты России, в том числе и в Челябинской области, появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. В Челябинске дополнительный почтовый ящик для сбора праздничной корреспонденции размещен в центральном почтовом отделении по адресу: улица Кирова, д. 165. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.

Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Все адреса есть на почте.

Присоединяйтесь и вы к этой замечательной новогодней традиции – напишите письмо Деду Морозу. И пусть все ваши самые заветные желания исполнятся и пусть никогда не исчезнет ваша вера в чудо, и пусть мы все станем немного волшебниками, творя посильные нам чудеса.

Кроме того, в этом году в Магнитогорске впервые откроется Дом Дедушки Мороза (расположился на территории конноспортивного комплекса «Клевер»). Он будет открыт с 16 декабря по восьмое января. Жители Магнитогорска, п. Агаповки, Верхнеуральска, Банного, Абзаково, Белорецка и других ближайших территорий смогут побывать в гостях у Дедушки Мороза, пообщаться с главным волшебником, попить с ним чай из самовара, поиграть, посидеть в его кресле качалке и, конечно же, получить от него подарок, да и просто весело провести время всей семьей. В программе также – экскурсия по Дому, мастер-класс, творческий мастер класс.