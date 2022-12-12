Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню

В понедельник, 12 декабря, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска будет принесена частица мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Торжественная встреча святыни состоится в 17 часов.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в XIX - начале XX веков в Козельской Введенской Оптиной пустыни (монастыре в Калужской губернии) подвизались подвижники благочестия - старцы. Наиболее известным оптинским старцем был иеромонах Амвросий (Гренков; 1812-1891 годы жизни). К нему приходили люди со всей России, чтобы услышать житейский совет, получить назидание или утешение, укрепиться в вере.

Святыню привезут на Южный Урал в дни работы православной книжной выставки-форума «Радость Слова», организованной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Выставка призвана популяризировать качественную в нравственном и художественном отношении литературу, познакомить широкую читательскую аудиторию с новинками церковного книгоиздания.

Ковчег с частицей мощей покинет собор в четверг, 15 декабря, в 14 часов.