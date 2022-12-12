В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

В Челябинске по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова».

Выставка призвана популяризировать качественную добрую нравственную литературу, познакомить широкую читательскую аудиторию с новинками церковного книгоиздания. На ней будет представлена книжная экспозиция с широким ассортиментом православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы.

Накануне открытия выставки, 12 декабря, в Свято-Симеоновский кафедральный собор (улица Кыштымская, 32) будет доставлена частица мощей преподобного Амвросия Оптинского. Святыня покинет храм 15 декабря.

В праздник апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, в восемь часов 30 минут гости форума примут участие в архиерейской Божественной литургии, которая состоится в Свято-Троицком храме Челябинска (ул. Кирова, 60А).

Торжественное открытие выставки-форума «Радость Слова» пройдет 13 декабря в 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60).

В среду, 14 декабря, в 14 часов в рамках выставки-форума состоится творческая встреча с писателями, лауреатами Патриаршей литературной премии Валерием Хайрюзовым и Владимиром Крупиным.

В этот же день в 18 часов 30 минут православный театр «Белая птица» покажет спектакль «Портрет души» в Челябинской областной публичной библиотеке.

В четверг, 15 декабря, в 12 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Труда, 183) пройдет молодежная интеллектуальная игра (брейн-ринг) на тему «Святые подвижники Земли Русской».

С 13 по 15 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги различных православных издательств. Ярмарка будет открыта 13 и 14 декабря с девяти часов до 19 часов 30 минут, 15 декабря – с девяти до 18 часов.

В общей сложности в рамках форума пройдет полтора десятка мероприятий. Подробную программу можно посмотреть на сайте Челябинской митрополии