Семенов: Вакцинация для пожилых обязательная, но без принуждения

В Челябинской области с первого декабря 2021м года введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для студентов и лиц старше 60 лет. Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов заверил, что никого принуждать ставить прививку не будут. Будут лишь разъяснять и уговаривать.

«Опять будут уговаривать прививаться. Никакого насилия никто сотворять не будет, как и по первому постановлению [об обязательной вакцинации отдельных категорий работников – прим. ред.). Будут только прививать уговорами», - пояснил руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

По словам главного санитарного врача, на сегодня уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся средних профессиональных учреждений и вузов, а также лиц старше 60 лет растет. При этом эти две группы населения оказались менее всего привиты: студенты - на 51%, а люди старше 60 лет - на 54%. Медики неоднократно подчеркивали, у пожилых пациентов велик риск тяжелого течения заболевания, осложнений и неблагоприятного исхода болезни. А вот прививку они переносят легко в силу особенностей иммунной системы в этом возрасте.

«Естественно, мы переживаем, как и всё здравоохранение, особенно за лиц старше 60 лет. В этой группе населения больше всего тяжело болеющих и умирающих. Дальше ждать доброй воли в этой группе мы не можем, так как в этой группе очень серьезные риски», - подчеркнул Анатолий Семенов.

Обязательная вакцинация начинается с первого декабря. Первым компонентов студенты и пожилые должны привиться до 20 декабря 2021 года, вторым (полная вакцинация) – до 10 января 2021 года.

По студентам ответственными определены министерство образования и науки региона и ректорат вузов, по лицам старшего возраста – первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ранее главные внештатные специалисты ответили на вопросы про вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции южноуральцев старше 60.