«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

Экоферма «Семейное подворье», расположенная вблизи Челябинска (в поселке Садовый Сосновского района), получила грант «Агротуризм» министерства сельского хозяйства России.

Как рассказала представитель АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова, благодаря гранту на ферме уже в этом году появятся гостевые домики, банные чаны и квадроциклы. Таким образом, туристы с детьми смогут не только посетить контактный зоопарк, приобрести натуральную свежую продукцию, но и остаться с ночевкой.

Ольга Сукинова напомнила, что грант «Агротуризм» – новая форма поддержки сельхозпроизводителям, оказываемая минсельхозом страны. Сумма гранта составляет до десяти миллионов рублей в зависимости от доли софинансирования. Полученные средства можно направить на приобретение и строительство средств размещения, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, их подключение к инженерным сетям, приобретение туристического оборудования и техники, благоустройство территории.

От Челябинской области было подано три заявки, и заявка фермера Елены Мокиной оказалась среди 51-го победителя грантового конкурса.

Экоферма «Семейное подворье» включает в себя детскую игровую площадку, большой контактный зоопарк, баню, мангальную зону, стилизованное кафе «Хоббит» и фирменный магазин, где можно приобрести яйца, мясо птицы и кролика. Ежемесячно подворье посещают около трехсот взрослых и детей.

Сумма выделенного гранта составит один миллион сто тысяч рублей, собственное финансирование фермера – 250 тысяч. На эти средства грантополучатель планирует завершить строительство двух гостевых домов, что позволит размещать одновременно три семьи с ночевкой, приобрести банный чан и купель и квадроциклы для лесных прогулок.

В перспективе возле «Семейного подворья» появится ландшафтный парк со скульптурами.

Помощь в оформлении грантовой заявки оказал Центр поддержки фермерства (фонд развития предпринимательства «Мой бизнес»).