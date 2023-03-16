16.03.2023
Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ
16.03.2023
В Челябинске семьи беженцев создали свечи добра
16.03.2023
Скоков: Необходимо защитить людей и разработать новые стратегии борьбы c IT – преступниками
16.03.2023
Челябинцев приглашают на фестиваль адаптивных единоборств
16.03.2023
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
16.03.2023
Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия
Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ
15.03.2023
Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения
14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
13.03.2023
Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве
06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023