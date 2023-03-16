Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ

Школьники из села Коелга Еткульского района (Челябинская область) побывали на экскурсии в Государственной Думе РФ.

В Москву ребята прибыли для участия в работе межрегионального форума «Патриот Отечества XXI век» как победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Для юных гостей в столице была организована обширная программа, включившая в себя и военно-патриотическую игру, и фестиваль искусства. А земляк южноуральских школьников, депутат Госдумы от Челябинской области, представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Вяткин организовал для школьников увлекательную и познавательную экскурсию.

Депутат отметил, что ребят интересовало практически все: как устроена работа Госдумы, как проходят пленарные заседания, как обсуждаются и принимаются законы.

«Но не только будни парламентариев интересовали старшеклассников. Многие из них впервые посетили столицу, поэтому говорили обо всем: о московской архитектуре, о памятниках, посещенных музеях, форуме… О том, как простые мальчишки и девчонки из обычной сельской школы оставили далеко позади себя своих соперников даже из столичных школ», - рассказал Дмитрий Вяткин.