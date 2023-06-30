Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы

МТС запускает бесплатную онлайн-школу анимации для школьников Челябинской области в рамках образовательного проекта «Поколение М», которая стартует уже завтра, первого июля.

Юные жители региона получат возможность изучить разные стили анимации и создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» с первого по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления – японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«Ежегодно наши челябинские ребята ярко проявляют себя в проекте «Поколение М» и получают призовые места в наших федеральных конкурсах. Так, у Южного Урала уже есть победы в проекте по направлению рисунка, короткометражного кино, фотографии, актерского мастерства и это далеко не все. Уверен, наша летняя школа анимации будет также востребована у детей и подростков из Челябинской области и поможет ребятам получить знания и навыки, которые пригодятся в будущем, а нам – поддержать участников и открыть новые таланты», - рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

СПРАВКА

«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.