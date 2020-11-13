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Синичкин день – пришла пора ставить кормушки

Общество
Сегодня, 13:55
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В России вчера, 12 ноября, отметили экологический праздник Синичкин день. С этого дня принято начинать подготовку к зимнему кормлению птиц: делать кормушки, заготавливать корма и информировать общественность о том, как на самом деле важно правильно подкармливать птиц. Об этом знают в челябинском зоопарке.

«Для тех, кто не хочет делать добрые дела просто так, у нас есть присказка, - рассказывает культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. - Насекомые вас летом раздражают? Комарики там всякие, мушки, мотыльки непонятные? Так вот птички их едят. Чем больше птиц выживет зимой, тем меньше насекомых (насекомых-вредителей, в частности) будет вокруг вас. Так что инвестируйте в своё будущее. Больше птиц, меньше инсектицидов!

Но давайте ближе к делу. Представим, что мы с вами уже сделали красивую кормушку с бортиками, повесили её во дворе и теперь думаем: чем же подкормить птичек?»

Универсальный корм, считают специалисты, - простые чёрные семена подсолнуха, которые продаются в любом овощном ряду. Но обратите внимание: никаких жареных или солёных семечек!

Также в кормушку можно закладывать подсушенные крошки (не батоны) белого хлеба. При этом чёрный хлеб категорически противопоказан, так как вызывает брожение.

Помимо этого спартанского минимума, в кормушку также можно добавлять кусочки сливочного масла и куски несоленого (!) сала, за которые птицы скажут вам особое спасибо в сильные морозы.

Ну и, конечно же, зерна пшеницы, ячменя, просо, овсяные хлопья. Птиц требуется именно подкармливать, а не кормить полноценно, потому что все-таки основную часть корма птицы должны добывать сами. Иначе они попросту отвыкнут от самостоятельного поиска пищи и будут настойчиво намекать вам через окошко о необходимости досыпать корм в кормушку десятый раз за день.

На снимке – подсказка, которую можно сохранить себе на телефон или распечатать и руководствоваться ей при наполнении кормушки.

Также все желающие могут присоединиться к акции челябинского зоопарка «Птичий город».

 

 

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