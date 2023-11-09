Ситуация со строительством завода в Дубровке попала в поле зрения Бастрыкина

Ситуация со строительством асфальтобетонного завода в деревне Дубровка Коркинского муниципального округа (Челябинская область) попала в поле зрения председателя СКР Александра Бастрыкина.

Глава Следственного комитета России поставил проверку по обращению жителей этого населенного пункта, не желающих жить рядом с таким объектом, на контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Как сообщает информационный центр Следственного комитета России, жители Дубровки пожаловались Александру Бастрыкину на строительство в непосредственной близости от их домов завода, являющего объектом второго класса опасности, в его приемную в ВК.

«Граждане опасаются за свое здоровье, так как предприятие может пагубно повлиять на экологическую обстановку и развитие в этой местности животноводческого хозяйства. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», - отмечает информационный центр СКР.