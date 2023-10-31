Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом

Жители деревни Дубровка под городом Коркино (Челябинская область) бьют тревогу в связи с очень тревожной и дурно пахнущей перспективой жить рядом с асфальтовым заводом.

Своими страхами по поводу появления производственного объекта местная дачница поделилась в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте в воскресенье, 29 октября:

«В деревне Дубровка планируется (а точнее уже началось) строительство асфальтового завода второго класса опасности. Еще в сентябре об этом никто в деревне и не слышал. Строительство развивается стихийно. Жители приглашали представителей компании и администрации города Коркино, собрали подписи против такого объекта на территории поселка, а именно в 200-500 метрах от жилых домов. Я звонила на горячую линию в Следственный комитет 28 октября, где мне сказали, что это не их вопрос. В конечном итоге строительство продолжается, мы бессильны. Я дачница, но мне до боли тяжело. А в деревне живут молодые, перспективные люди, ведут строительство, развивают сельское хозяйство, животноводство. Много детей... Очень хочу помочь людям и сохранить прекрасное место для отдыха. Давайте сделаем это вместе!».

В комментариях к данному посту мнения разделились. Один из подписчиков, по имени Александр, отметил, что «работа будет у населения», и посоветовал искать в сложившейся ситуации плюс. Он считает так: хорошо, что заводы строят, а не разваливают. И приводит в пример Челябинск, где отрицательных факторов не меньше.

С таким мнением не согласилась подписчица сообщества по имени Ольга: «В Челябинске много отрицательных факторов, но это не значит, что их нужно увеличивать и делать проживание людей хуже. Я не против развития промышленности, но для кого она развивается, если отрицательно влияет на здоровье людей?! Работа - не единственное, что есть в жизни человека. Есть очень хороший фильм, основанный на реальных событиях, «Эрин Брокович». Интересно также, что владельцы вредных производств сами живут в экологически благоприятных местах».

Также Ольга подчеркивает: очень хорошо, что люди заявляют о своих правах на благоприятное проживание.

Аналогичную точку зрения разделяет и другая подписчица, которая задается таким вопросом: «Почему эти заводы нужно строить в деревне? У нас в России земли свободной мало?!».

«Травят со всех сторон. Разрез, непонятно чем наполненный, ГОК, асфальтный завод»;

«У нас кто-то вообще занимается планированием развития предприятий области? Продумывает сочетания промзон и сельхозугодий!??? Это ведь важно! Бардак полнейший везде, во всем! Нет планирования, нет грамотных специалистов и чиновников... Хаос»;

«Сейчас деньги решают все, а не специалисты»;

«Промзона должна быть далеко от населенных пунктов»;

«Есть предложение построить такой завод в центре Москвы. Столицу тоже развивать надо. А налог с прибыли можно в Челябинскую область отправлять», - пишут жители региона в комментариях.

Отметим, возмущенных отзывов гораздо больше, чем тех, что в защиту строительства (со знаком плюс реакция явно не у жителей Дубровки).

А вот что пишут защитники строительства: «Все хотят кругом асфальт, но завод не нужен. Чем асфальтировать дороги, коровьими лепешками, которых тоже нет? Народу не угодишь»; «Народ, вы что там, с дуба рухнули?! Вам и дороги надо, а как дороги без асфальта делать?!».

На эти комментарии последовали эмоциональные ответы: «Завод надо ставить не в 500 метрах от домов. Что у нас нет других территорий? С дуба никто не рухнул. Думать надо о людях тоже, а не только о деньгах»; «Не факт, что дороги лучше станут»; «А что, кроме, как в деревне, нет места для завода?! Вам понравится, если предприятие у вас под окнами построят, вы знаете, какая вонь от этого производства? Вы хоть понимаете, какой это вред здоровью? Изучите вопрос и не пишите больше глупые комментарии»; «Предложите у вас построить под окнами, раз так за асфальт топите» (это адресовано персонально Дмитрию, написавшему, что недовольный строительством завода народ рухнул с дуба – прим.)»; «Прошу обратить внимание на данный пост администрацию Челябинской области! Стройте в промышленной зоне! Зачем гробить людей?!»; «Специально людей из деревни вытесняют»,

А вот что жителям ответили власти (приводим ответ полностью):

«Администрация Коркинского муниципального округа направила в адрес ООО «МОСТДОРСТРОЙ» письмо, где настоятельно рекомендовала ограничиться комплексом подготовительных работ по освоению земельного участка до получения проектной документации на планируемые к размещению (строительству) объекты на производственной площадке, определения класса их опасности, установления для них санитарно-защитной зоны и предоставления их в администрацию округа. Администрация в своей деятельности обязана учитывать баланс интересов обеих сторон, следовательно, принятие решения по вопросу выдачи разрешения на строительство возможно только после предоставления в администрацию проекта санитарно-защитной зоны, которая устанавливается для каждого класса опасности промышленного объекта. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь, пожалуйста, в управление имущества и земельных отношений по телефону: 8 (351 52) 4-98-28».