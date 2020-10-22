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Скейт-площадка в Кыштыме должна быть доработана

Общество
Сегодня, 11:34
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Автор: 
Ксения Старикова

В Кыштыме (Челябинская область) в парке имени Пушкина установили скейт-площадку. Красиво расположенные рампы, кикеры и грайндбоксы у обычных жителей вызывают восхищение. Однако местные спортсмены быстро поняли, что новые фигуры не приспособлены для катания.

Президент федерации скейтбординга Челябинской области Анатолий Янченко по просьбе спортсменов побывал в Кыштыме.

«Я только что вернулся в Челябинск, проинспектировал площадку. Приезжал без скейта, так как не позволяли погодные условия, но даже так мне стало понятно, что радиусы и высота фигур не те. На месте были также представители экстремальных спортивных дисциплин, которые подтвердили мои догадки», – рассказал Анатолий Янченко.

Изначально, тревогу забили именно кыштымские спортсмены. Райдер Влад Галаков дал комментарий в местной группе о том, что фигуры абсолютно непонятной формы и не ясно, какие трюки можно на них делать.

«Они очень узкие и низкие. Радиусы не продуманы, с них вылетаешь либо слишком плавно, либо слишком резко и высоко. Некоторые расположены слишком близко друг к другу, а какие-то вообще не должны быть закреплены к асфальту», – пишет спортсмен в местном сообществе.

Больше всего спортсмены боялись, что из-за неправильного расположения фигур данная площадка будет носить чисто декоративный характер.

 «Профессиональный спортсмен просто не будет там кататься, потому что это не те углы, не те радиусы, а в скейт-парке всё должно быть идеально, катание должно быть в удовольствие. Если это не так, спортсмен скорее всего покинет данную площадку. А новичкам будет тяжело учиться там кататься,», – комментирует ситуацию Анатолий Янченко.

Федерация скейтбординга Челябинской области проследит, чтобы были исправлены все нарушения. По словам Анатолия Янченко, будет написано экспертное заключение, чтобы подрядчики доработали проект. Все минусы будут указаны, надо поменять углы наклона и высоту фигур, установить металлические уголки.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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