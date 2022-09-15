Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков заявил, что для достижения максимального уровня защищенности жителей и гостей Южного Урала необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции.

Об этом главный полицейский Челябинской области сказал на совещании, на котором подводились итоги оперативно-служебной деятельности южноуральских полицейских за восемь месяцев 2022 года.

«Принятые меры в части охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности граждан способствовали росту раскрытых преступлений в общественных местах на 15%. Вместе с тем в целях достижения максимального уровня защищенности жителей и гостей Южного Урала необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции, с которыми одновременно будут выполнять задачи более трех с половиной тысяч представителей добровольных народных дружин», - отметил Михаил Скоков.

Челябинцев в рядах добровольных дружин становится все больше. Во всех районах города активизирована работа по привлечению горожан к участию в охране общественного порядка - в помощь полицейским.

Народным дружинникам, в соответствии со статьей 26 ФЗ №44, предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

Во время исполнения обязанностей народного дружинника гражданину предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших.

В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование; ранее осужденные за умышленные преступления; включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; страдающие психическими расстройствами; больные наркоманией или алкоголизмом; подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

Тем, кто хочет стать добровольным дружинником, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства или администрацию своего района