Скоростной «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом запустят в середине ноября

Скоростной поезд «Орлан» будет запущен между Челябинском и Екатеринбургом в середине ноября.

«Комфортный, скоростной «Орлан» планируется запустить между Челябинском и Екатеринбургом в середине ноября», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Между двумя областными центрами будут ходить дизель-поезда РА-3 «Орлан» с тремя вагонами. Он будет курсировать через Верхний Уфалей по неэлектрифицированному участку.

Ранее в пресс-службе правительства области уточняли, что инновационный подвижной состав дизель-поезда оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами.

По оценке СПК, потенциальный пассажиропоток – более 50 тысяч пассажиров в год.

Время в пути – пять часов 56 минут.

Напомним, в июне 2022 года в рамках совещания на тему развития туризма на территории УрФО губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что рассматривается проект соединения Челябинска и Екатеринбурга скоростным пассажирским поездом.

В июле 2022 года Алексей Текслер и губернатор Свердловской областей Евгений Куйвашев подписали соглашение о запуске «Орлана» между двумя мегаполисами на промышленной выставке «Иннопром-2022».

Кроме того, в августе должно завершиться строительство четырехполосной дороги М-5 между двумя мегаполисами УрФО.

«У нас будет полный набор возможностей доехать из Челябинска в Екатеринбург. Таким образом, постепенно создается уральская агломерация, комфортная для наших жителей», - считает Текслер.

По словам главы региона, достигнута договоренность с руководством РЖД об ускорении данного маршрута. Для этого необходима модернизация путей и контактной сети.