04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
04.07.2022
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
04.07.2022
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
16.06.2022
В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
14.06.2022
Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022