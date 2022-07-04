Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»

Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд – «Орлан» с тремя вагонами, который способен разгоняться до 120-ти километров в час.

Поездки обещают быть не только быстрыми, но и приятными: инновационный подвижной состав дизель-поезда оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами.

Соглашение о запуске «Орлана» между столицами двух регионов сегодня, четвертого июля, на промышленной выставке «Иннопром-2022» подписали губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, соглашение направлено на сотрудничество в сфере организации транспортного обслуживания населения в регионах, в том числе в развитии пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном сообщении.

Алексей Текслер отметил, что это важный проект, ведь, по его словам, уже много лет речь ведется о том, что железнодорожное движение между двумя мегаполисами должно быть более организованным.

«Это плюс к тому, что мы делаем в сфере автомобильного сообщения – уже в августе завершается строительство четырехполосной дороги между городами. У нас будет полный набор возможностей доехать из Челябинска в Екатеринбург. Таким образом, постепенно создается уральская агломерация, комфортная для наших жителей», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что достигнута договоренность с руководством РЖД об ускорении данного маршрута. Для этого необходима модернизация путей и контактной сети.

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что направление будет совершенствоваться.