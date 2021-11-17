Службе участковых уполномоченных исполнилось 98 лет

Сегодня, 17 ноября, в России отмечается День участкового уполномоченного полиции – профессиональный праздник, пожалуй, самой «народной» и одной из наиболее важных служб в системе органов внутренних дел. Ведь именно к ним в первую очередь обращаются граждане за помощью и поддержкой, со своими проблемами и бедами.

Датой образования подразделений участковых уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, когда Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю.

Однако история службы имеет более глубокие корни. Отчасти функции участкового уполномоченного в Российской империи в разное время выполняли квартальные и околоточные надзиратели, становые приставы, полицейские урядники и другие должностные лица.

В настоящее время участковые проводят значительную работу практически по всем направлениям деятельности полиции, основными из которых являются защита прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений, работа с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел. Широкий спектр служебных задач и их разнообразие требуют от сотрудников этих подразделений универсальности знаний и навыков, высокого уровня профессиональной подготовки и неравнодушного отношения к делу.

Сегодня в подразделениях участковых уполномоченных полиции проходят службу более 48 тысяч сотрудников. В этом году они пресекли свыше двух административных правонарушений. На профилактическом учете у участковых состоит около одного миллиона граждан, преступивших закон, с которыми регулярно проводится индивидуальная работа.

Информацию об участковых уполномоченных полиции всегда можно найти на сайтах территориальных органов министерства внутренних дел Российской Федерации в сети Интернет. Также она размещена на информационных стендах, расположенных на территории административных участков в населенных пунктах. Кроме того, ее в любое время предоставят по телефону сотрудники дежурных частей территориальных подразделений полиции.