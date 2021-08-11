Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента

Новый штамп covid-19 выявили в Нью-Йорке. Среди людей граждан в возрасте старше 45 лет смертность составила до 82 процентов. С таким заявлением со ссылкой на данные портала репринтов medRxiv выступил главный внештатный специалист минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев.

По его словам, «Йота» - более патогенный штамм. Скорость его распространения больше всех остальных разновидностей коронавирусной инфекции на 25 процентов.

В настоящее время новый американский штамм мало изучен, поэтому медикам остается только наблюдать за ним, передают «Известия» слова иммунолога Николая Крючкова. Эксперт утверждает, что если доля данного штамма начнет расти, то это будет означать наличие у него эволюционных преимуществ и способность успешно конкурировать с другими мутациями covid-19.

Напомним, в настоящее время в мире выявлено несколько типов мутаций новой коронавирусной инфекции. В конце июля руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в более 95 процентов выявленных случаев covid-19 в России приходятся на штамм «Дельта». Он также отметил, что при выявлении новых штаммов российские вакцины в течение 30 дней смогут поменять свой состав.