Статистика по смертности от коронавируса в Челябинской области исчезла из открытого доступа

В Челябинской области исчезла из открытого доступа информация о количестве случаев смерти от коронавирусной инфекции. Кроме того, минздрав теперь лишь раз в неделю озвучивает данные по количеству заболевших и выздоровевших (ранее – ежесуточно публиковались свежие цифры, а также данные по заболеваемости среди школьников).

Ежедневная оперативная статистика о ситуации с новой коронавирусной инфекцией публиковалась на официальном телеграм-канале минздрава («Минздравствуйте») с начала пандемии и вплоть до шестого февраля 2023 года. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области был зарегистрирован 21 марта 2020 года.

Поначалу интерес к теме COVID-19 среди журналистов и жителей области был очень высокий. «С тех пор прошло почти три года, за это время снизилась и заболеваемость, и смертность, изменился и сам характер течения болезни: пациенты, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

Уменьшился и интерес СМИ к этой теме. Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что публикуемые ежедневно данные стали намного реже использоваться в информационных материалах. «Поэтому было принято решение с февраля 2023 года публиковать еженедельную короткую статистическую информацию, - пояснили в пресс-служба минздрава области и заверили, что готовы предоставлять необходимую информацию по запросам СМИ.

Кроме того, полную ежедневную сводку по заболеваемости, выписке и смертности по всем регионам, в том числе по Челябинской области, можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

На сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно размещается информация по подтвержденным случаям ковида с разбивкой по муниципалитетам (здесь не озвучиваются данные по смертности и по числу проходящих лечение на конкретную дату).

Напомним, с начала пандемии по пятое февраля 2023 года в Челябинской области скончался девять тысяч 501 пациент с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 222 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Статистика смертности на сайте стопкоронавирус.рф несколько иная – по данным портала на Южном Урале умерло от ковида восемь тысяч 238 пациентов (разница объясняется тем, что изначально в регионе разделяли случаи смерти непосредственно от ковида и смерти пациентов с коронавирусом по иной причине).