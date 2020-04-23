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Сотрудникам домов-интернатов, закрывающихся на карантин, предоставили право выбора

Общество
Сегодня, 17:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов уходят на превентивную изоляцию. Сотрудникам будет предоставлено право выбора – изолироваться со всеми или дома, но с меньшей зарплатой.

О закрытии социальных учреждений на карантин сообщал губернатор Алексей Текслер 22 апреля на брифинге. Такое решение глава региона принял после выявления нескольких случаев заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников соцучреждений.

Социальные учреждения будут закрыты на карантин с пятницы, 24 апреля. Превентивная изоляция продлится не меньше месяца. На этот период сотрудники домов-интернатов будут работать по две бригады по две недели (не уходя домой).

«Режим превентивной изоляции подразумевает, что в первую смену 894 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно. Их график работы и отдыха будет организован по сменам в соответствии Трудовым кодексом РФ, - пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - Через 14 дней заступит другая смена сотрудников на тот же период».

Всем сотрудникам предложено самим принять решение о готовности работать в условиях изоляции с 24 апреля. Тем сотрудникам, кто откажется самоизолироваться в доме-интернате, смогут остаться дома. Но этот период им будут выплачивать лишь 2/3 заработка.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Челябинск
дом престарелых
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