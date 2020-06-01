Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир

Семьи сотрудников ГУФСИН области получили долгожданные ключи от новых квартир. Многие из них этого события ждали порядка двадцати лет.

Ключи от новых квартир получили 28 семей сотрудников ГУФСИН по Челябинской области.

«Дорогие новоселы, поздравляю вас со столь важным событием в жизни! Наличие благоустроенного жилья вселяет уверенность в завтрашнем дне и позволяет сосредоточить все силы на профессиональной деятельности. Пусть сбываются все ваши мечты, большие и малые, счастья, здоровья, тепла домашнего очага и уюта, — сказал начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант.

В числе был и майор внутренней службы в отставке Сергей Щербина.

«Трудно передать словами, как я счастлив! Этого событие я ждал более 20 лет. Квартира стала настоящим подарком. Она очень понравилась мне и моим родным: просторная, светлая, с балконным остеклением и чудесным видом на сосновый бор. Уже есть вся сантехника и газовая плита. Заезжай и живи. Огромное спасибо руководству ГУФСИН за помощь в решении жилищного вопроса», — поделился счастливый новосел.

Конечно, впереди у них многочисленные хлопоты, связанные с переездом и обустройством на новом месте, но все они приятные.

Напомним, строительство нового 60-ти квартирного жилого дома для сотрудников ГУФСИН области началось в июле 2018 года. Для его возведения был выбран экологически чистый район, в непосредственной близости от природного памятника регионального значения — Ужовский бор. По проекту в девятиэтажном одноподъездном здании 60 теплых, просторных и светлых квартир, в том числе 27 однокомнатных, девять двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Во всех чистовая отделка, кухни оборудованы электроплитами, ванные комнаты и туалеты - сантехникой. На балконах витражное остекление из алюминиевых конструкций. Особое внимание при строительстве было уделено тепло- и звукоизоляции.