Спасателей Златоуста закрыли на карантин

Златоустовский поисково-спасательный отряд поисково-спасательной службы Челябинской области закрыт на карантин ы связи с выявлением случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, первоначально анализ был взят у двоих сотрудников поисково-спасательного отряда – у спасателя и начальника спасательного отряда. У первого жена работает медсестрой в больнице Златоуста, где выявлен массовый очаг заболевания коронавирусом. У второго также был семейный контакт с заболевшим (с ближайшим родственником супруги, который госпитализирован в больницу).

У супруги спасателя был подтвержден коронавирус. Ее госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы Миасса. Затем обследовали супруга. У спасателя экспресс-анализ показал отрицательный результат.

Затем анализ сдал и начальник отряда, который контактировал как с заболевшим родственником, так и со своим контактным подчиненным. У начальника экспресс-анализ на коронавирус дал положительный результата. У мужчины нет никаких клинических признаков инфекции и поэтому, согласно действующей на сегодня маршрутизации, ему разрешено остаться дома на обязательной самоизоляции. Анализ отправлен на подтверждение в аккредитованную лабораторию.

Весь отряд закрыт на двухнедельный карантин. В понедельник, 27 апреля, вечером Роспотребнадзор внес предписание о закрытии Златоустовского поисково-спасательного отряда на карантин, - уточнил источник. В здании, где располагался отряд, проведены все необходимые мероприятия по дезинфекции. Все спасатели (а это 20 человек) находятся на самоизоляции дома. Все спасатели чувствуют себя хорошо. Пока больше ни у кого экспресс-методов не выявлена коронавирусная инфекция.