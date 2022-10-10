Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет

Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области опроверг информацию паблика «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте о том, что у театра драмы имени Наума Орлова якобы появится пристрой.

Информация появилась в данном сообществе вечером девятого октября и вызвала бурную реакцию жителей южноуральской столицы, которые, не разобравшись, тут же начали гневные комментарии, взывая к здравомыслию городских властей, решивших, по мнению возмущенных граждан, испортить прекрасное здание. Лишь один человек написал, что «там так и было», призвав недовольных посмотреть старые фото театра и перестать поднимать «кипеш».

Между тем, «Изнанка Челябинска» в своем посте о пристрое отметила, что театр драмы – объект культурного наследия России регионального значения и что, соответственно, никаких пристроев там быть не может – запрещено федеральным законодательством. Однако никакого пристроя никто там делать и не собирался.

Вот что ответили агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете охраны ОКН региона:

«В настоящее время на основании разрешения Государственного комитета проводятся работы, в том числе по ремонту входных групп, которые направлены исключительно на обеспечение сохранности объекта. Работы не нарушают требования законодательства, никаких пристроев - в соответствии с проектной документацией на ремонт - к объекту культурного наследия не запланировано».

Напомним, челябинский драмтеатр переехал в свое нынешнее, специально для него построенное, здание в 1982-м году. Капитальный ремонт в здании не проводили почти четыре десятилетия – вплоть до 2020-го года.

В марте 2020-го года на встрече заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным и председателем комитета культуры Госдумы Еленой Ямпольской были достигнуты договоренности о том, что театр драмы имени Наума Орлова получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на проведение капитального ремонта.