10.10.2022
Более 11,5 тысячи школьников приняли участие в акции по безопасности детей на ЮУЖД
10.10.2022
В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны
10.10.2022
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
10.10.2022
ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
10.10.2022
Пир во время чумы?
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
20.05.2022
Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова
18.03.2021
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
11.03.2021
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
20.03.2020
Федерация выделит полмиллиарда на ремонт челябинского драмтеатра
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022