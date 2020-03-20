Федерация выделит полмиллиарда на ремонт челябинского драмтеатра

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на проведение капитального ремонта. Работы начнутся в 2020 году.

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным и председателем комитета культуры Госдумы Еленой Ямпольской, которая была организована по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Челябинский драмтеатр переехал в свое нынешнее, специально для него построенное, здание в 1982 году.

Как подчеркнул вице-губернатор Вадим Евдокимов, за 38 лет эксплуатации с здании ни разу не проводили капитальный ремонт. «Удалось договорится с коллегами, что капремонт начнется через два года, в 2022-м, - отметил замгубернатора. - Финансирование ремонтных работ будет вестись из средств федерального и регионального бюджетов».

Сегодня Алексей Текслер обсудил с Вадимом Евдокимовым вопросы организации ремонтных работ в драматическом театре и поручил организовать рабочую группу, которая займется подготовкой плана-графика работ, технического задания и уточнением проектно-сметной документации.

Ремонт здания даст новые творческие возможности артистам и позволит театру принимать на гастроли новые творческие коллективы.