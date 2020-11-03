Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска

После взрыва кислородной станции в ГКБ №2 Челябинска, специалисты управления пожарного надзора города проверили кислородное оборудование в клиниках, в которых находятся на лечении больные коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в госпожнадзоре Челябинска, с целью предотвращения нарушений требований пожарной безопасности, были проверены все учреждения здравоохранения, где осуществляется лечение больных COVID-19. В частности, проверяющих интересовали места размещения кислородных установок.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного рядом. Возбуждено уголовное дело.

После этого ЧП губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.