Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта

В Магнитогорске (Челябинская область) в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьёва состоялось торжественное вручение паспортов в рамках проекта Движения Первых «Мы - граждане России!». Свой первый документ получили 32 юных участника российского движения.

Торжественный момент с ребятами разделил председатель Магнитогорского городского Собрания Александр Морозов. Спикер Собрания рассказал ребятам историю возникновения паспорта и обсудил важность сегодняшнего дня.

«Сейчас вы не просто школьники, которые каждый год поднимались по ступенькам. Вы – граждане Российской Федерации!», - поздравил он ребят.

Паспорт – самый важный и главный документ в жизни человека, который подтверждает не только личность, но и факт гражданства страны. Ребята дали торжественную клятву быть достойными гражданами своей страны и делать всё зависящее от них для процветания и благополучия нашей Родины.

Вместе со своим первым документом юные жители города получили Конституцию РФ, фирменную обложку на паспорт и значок «Движения Первых» с лентой триколора.