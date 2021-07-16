Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать рост сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно защищаться и принимать своевременно профилактические меры.

«Сейчас в мире существует термин (он зафиксирован международной классификацией болезней десятого пересмотра), который называется постковидный синдром. Это когда у пациента после трех месяцев достоверной коронавирусной инфекции присутствуют какие-то симптомы, которые нельзя объяснить возникновением других заболеваний, - рассказал главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением ЧОДКБ Сергей Черепенин. - Сейчас ведется большое количество исследований, когда смотрят причинно-следственную связь возникновения постковидного синдрома и заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Пока данных об этом нет. Но этиология и текущая клиника коронавирусной инфекции позволяет подозревать, что такая связь в дальнейшем быть может».

Уже достоверно известно, что коронавирусная инфекция, в частности, приводит к повышенному тромбообразованию.

Сергей Черепенин дал несколько советов, что делать человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями в пандемию коронавирусной инфекции, как защитить себя.

Нужно выполнять несколько несложных правил:

- сохранять эмоциональное спокойствие;

- соблюдать все меры по неспецифической профилактике (носить маски и держать дистанцию) и специфической профилактике (вакцинация);

- обязательно посещать своего врача, у которого состоите на учете, обязательно принимать выписанные доктором медикаменты;

- контролировать текущее состояние здоровья.

«При ухудшении состояния, не надо терпеть, не надо сидеть дома, нужно обязательно обратиться к своему участковому терапевту или лечащему кардиологу (в зависимости от того, у кого пациент наблюдается), чтобы произвести коррекцию терапии, - рекомендовал Черепенин и подчеркнул. - Минздравом принимаются все усилия, чтобы кардиологическая помощь была доступна даже в таких условиях, когда очень многие медучреждения перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом. Существует маршрутизация, все пациенты прикреплены к определенным медицинским учреждениям как по острым, так и по хроническим состояниям. Человек должен сам контролировать и не допускать декомпенсации своих состояний».

Начальником управления организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона Ольга Киселева отметила, на сегодняшний день увеличены объемы по оказанию медицинской помощи в стационарах на дому. «Если появляется ухудшение состояния, пациент не должен заниматься самолечением, а должен обратиться к врачу в поликлинику для коррекции терапии и решения вопроса о необходимости госпитализации или смены схемы лечения», добавила Киселева.

Южноуральцам также советуют для выявления на ранней стадии болезни сердечно-сосудистой системы проходить диспансеризацию, а для перенесших ковид - углубленную диспансеризацию.

Кроме того, кардиологи подчеркивают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска и им настоятельно рекомендуется сделать прививку от ковида. Единственное противопоказание – обострение хронического заболевания либо острое состояние. Но как только состояние будет стабилизировано – вакцинироваться.