Срок окончания ремонта дороги к «Чёрной скале» перенесен на 2023 год

Капитальный ремонт дороги к эколого-туристическому комплексу «Черная скала» в национальном парке «Таганай» (Челябинская область), который пользуется большой популярностью у туристов, не успеют выполнить в обещанные сроки. Завершение работ перенесено на 2023 год. Но на зиму дорогу планируют открыть для проезда.

Напомним, капремонт дороги к Черной скале, куда можно было добраться лишь по пыльной грунтовке, начался девятого марта 2022 года. Подрядчик - ПО «Магистраль». Участок дороги «Магнитка-Златоуст» должны были заасфальтировать к 25 октября 2022 года. На время проведения ремонта был закрыт въезд в ЭТК со стороны Златоуста.

«Крик души. Нас кинули, - написал Сергей Трусов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. – Дорога на Черную скалу парализована».

Дорожники обещали не только заасфальтировать дорогу к Черной скале, но и проложить велодорожку, которая будет отделена от основного полотна. Общая стоимость работ составит около 270-ти миллионов рублей.

«На данный момент данная дорога не построена, не заасфальтирована, велодорожек здесь нет. Мы демонстрируем вам нынешнее состояние дороги. Просим разобраться и наказать тех людей, кто ответственен за данный участок дороги», - говорится в записанном видео-обращении.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса региона, в настоящий момент проект на капительный ремонт участка автодороги «Златоуст-Магнитка» находится на корректировке. Поэтому сдача дороги отложена на следующий год.

«Работы идут. Сейчас укладываются водопропускные трубы. Решается вопрос об открытии движения по этой дороге до весны 2023 года», - пояснили в министерстве.