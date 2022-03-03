03.03.2022
На перегоне в Чурилово грузовой поезд сбил женщину
03.03.2022
70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей
03.03.2022
Спецоперация в Украине: как отличить правду от фейка
03.03.2022
Продолжается прием заявок на «Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества»
03.03.2022
В Челябинской области число умерших от ковидной пневмонии превысило семь тысяч
03.03.2022
Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов
Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов
21.02.2022
«Лыжня за облака»: на Таганае прошел традиционный горный марафон
17.12.2021
Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией
24.11.2021
Таганайская фотоловушка «поймала» большого медведя перед зимней спячкой
28.10.2021
Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022