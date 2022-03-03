Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) девятого марта начнется капитальный ремонт дороги к Черной скале, куда сейчас добраться можно лишь по пыльной грунтовке, на которой с завидным постоянством застревают туристические автобусы.

Как отмечают в нацпарке, капремонт не только решит многолетнюю проблему доступности одного из эколого-туристических комплексов «Таганая», но и поспособствует снижению негативного влияния дороги на природные комплексы, что станет возможным с появлением у нее твердого покрытия.

В течение месяца полоса отвода должна быть расчищена от кустарников и сухостоя. Затем на объекте появится тяжелая техника, которая займется планировкой и выравниванием профиля.

«Объем работ предстоит внушительный: где-то будет сделана выемка, где-то – насыпь, потому планируется дополнительно завезти около 30 тысяч кубометров грунта, - сообщил представитель подрядчика, главный инженер ПО «Магистраль» Александр Захаров. – Ширина дорожного полотна составит десять метров, в том числе с асфальтобетонным покрытием – семь метров».

По словам директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой, на время проведения капитального ремонта въезд на Черную скалу со стороны Златоуста будет закрыт.

«Добраться туда можно будет со стороны поселка Магнитка. Кроме того, в национальном парке в рамках нацпроекта «Экология» в 2021-м году появился новый комплекс на Семибратке. Это полноценный дублер Черной скалы», - отметила Эльвина Новоселова.

Ремонт дороги планируется завершить к концу октября 2022-го года. К Черной скале проложат не только дорогу, но и велодорожку, которая будет отделена от основного полотна. Общая стоимость работ составит около 270-ти миллионов рублей.

Отметим, Черная скала пользуется большой популярностью у туристов. В ушедшем году там побывали свыше 70-ти тысяч туристов.