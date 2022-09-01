Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака

Жители южноуральской столицы обсуждают в социальной сети фото коня, поразившего автора поста в сообществе «Подслушано Челябинск» в ВКонтакте своей худобой.

«Были в гостях у вас в зоопарке. Это нормально, что лошадь такая худая?» - спросил взволнованный внешним видом лошади аноним, прикрепив фотографии.

Челябинцы тут же начали сетовать, что «это реально очень худой конь, аж смотреть больно, как из фильма ужасов» и так далее. Правда, многие комментарии – в защиту зоопарка. Так, кто-то посчитал, что лошадь откуда-то привезли и здесь выхаживают, спасают, лечат, кто-то предложил возмущенным гражданам спросить о состоянии рысака напрямую сотрудников учреждения, а не строить догадки. Были и слова о том, что конь старый.

В самом зоопарке, познакомившись с данным постом и обсуждениями, сообщили, что информация об орловском рысаке по имени Бег размещена в открытом доступе, но на развешенные повсюду таблички почему-то мало кто обращает внимание, а стоило бы. Бег старый (родился в 1994-м году), у него нет части зубов. Сотрудники учреждения делают все от них зависящее, чтобы обеспечить полноценный уход за своим любимцем. На табличке есть даже обращение к посетителям с просьбой с уважением относиться к пожилому рысаку и не обсуждать его внешний вид.