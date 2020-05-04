Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 3 мая: муниципалитеты и источники заражения

В Челябинской области заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 34 муниципальном образовании региона.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Златоусте. На сегодня в городском округе подтверждено 243 случая коронавирусной инфекции. Самому юному – один месяц, возрастному – 90 лет. На карантин закрыт один из корпусов городской больницы. Пока только один выздоровел и выписан. У 12 пациентов - пневмония. Тяжелая степень заболевания – у семи человек.

Трое пациентов умерло: 85-летний (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии) и 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии. При жизни у него был подтвержден коронавирус). Остальные продолжают лечение.

На втором месте по числу заболевших Челябинск. В областном центре официально подтверждено 160 случаев коронавируса. Самому молодому пациенту еще нет и года, возрастному – 88 лет.

Из общего числа случаев – 33 завозных, в том числе из Москвы, Минвод, Новосибирска, Германии, Лондона, Италии, Польши, Украины, Испании, США, Доминиканской Республики. Еще 27 пациентов никуда за пределы региона не выезжали и ни с кем из больных не контактировали. Остальные заболели после контакта с заболевшим.

Выписаны по выздоровлению – 25. У 26 заболевших – пневмония. У семи пациентов - тяжелая степень заболевания, из них 62-летний, 61-летний, 58-летний, 56-летний и 40-летний – в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ, 88-летний и 58-летний - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Один человек скончался - 66-летний челябинец, который приехал из клиники Москвы (у него была онкология).

Третье место по числу выявленных случаев у Магнитогорска – 130. Из общего число всего 15 завозных случаев, в том числе 11 – из Москвы. Еще 17 человек никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У 25 заболевших выявлена пневмония. У двоих 38-летних жителей тяжелое течение болезни, у одного из них - по сопутствующей патологии (он в отделении реанимации и интенсивной терапии). Еще двое - 43-летний и 61-летний - в тяжелом состоянии также находятся отделении реанимации и интенсивной терапии. Скончался 51-летний житель (тяжелая степень пневмонии, был на ИВЛ). Всего выписаны 10 человек, еще четверо переведены в больницы других регионов, остальные продолжают лечение.

В Миассе на сегодня подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции у пациентов от трех до 80 лет. Один случай завозной – из Испании. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Остальные – контактные. У пяти пациентов– пневмония. У 18 – нет клинических проявлений болезни. Пока выписан только один.

В Катав-Ивановском районе – 14 пациентов в возрасте от 16 до 85 лет. Один завозной случай из Москвы, остальные заразились после контакта с больным. У 11 нет клинических проявлений болезни, у одного – тяжелое течение. Все продолжают лечение.

В Троицком городском округе зафиксировано 11 заболевших в возрасте от 9 до 81 года. Трое не контактны и никуда не выезжали, у одного из них пневмония. Остальные заразились после контакта. У семерых нет клинических проявлений болезни. Все продолжают лечение.

В Верхнеуральском районе подтверждено 10 случаев. Коронавирус выявлен у жителей от трех до 58 лет. Два завозных случая – из ОАЭ, остальные – контактные. У пяти пациентов нет клинических признаков заболевания. У двоих была пневмония, они уже выписаны. Остальные продолжают лечение.

В Кизильском районе 10 заболевших в возрасте от шести месяцев до 79 лет. Один случай завозной – из ОАЭ, два выявлены у жителей, которые никуда за пределы района не выезжали и ни с кем не контактировали, остальные заразились после контакта с заболевшим. У четверых - пневмония: у 17-летнего, 64-летнего (он ни с кем не контактировал и никуда не выезжал, находится на ИВЛ), 65-летнего и 79-летнего (заболел после контакта с больным). У четверых нет никаких клинических проявлений болезни. Пятеро выписаны, остальные продолжают лечение.

В Сосновском районе подтверждено восемь случаев коронавируса у пациентов от 19 до 54 лет. Два завозных случая из Москвы. Двое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. У 54-летнего пациента, который никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, пневмония легкой степени. Двое выписаны.

В Октябрьском районе шестеро заболевших в возрасте от 9 до 72 лет. Самый возрастной ни с кем не контактировал и никуда не выезжал, находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ, скончался. Пятеро – контактных, у одного пневмония.

В Брединском районе шестеро заболевших от 25 до 57 лет. Три завозных случая: из ОАЭ, Минвод, Дагестана. У четырех пациентов пневмония. Из них у 57-летнего врача общей практики была тяжелая степень, он находился на ИВЛ и второго мая утром умер. Четверо выписаны, один продолжает лечение.

В Усть-Катавском городском округе шесть заболевших – от 37 до 85 лет. Один приехал из Москвы, один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, остальные – контактные. У одного пневмония. Все продолжают лечение.

В Копейске пятеро заболевших в возрасте от 22 до 58 лет. Два завозных случая из Москвы и Ставропольского края. Двое не контактны и никуда не выезжали. У двоих пневмония средней тяжести, у одного нет клинических проявлений. Все продолжают лечение.

В Верхнем Уфалее четверо заболевших от 26 до 73 лет. У всех пневмония. Трое никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, один заболел после встречи с зараженным. Один выписан, трое продолжают лечение.

В Троицком районе четверо заболевших от 44 до 72 лет. У троих – пневмония. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Один – контактный. У него средняя степень заболевания (по сопутствующей патологии).

В Саткинском районе – четверо заболевших в возрасте от 36 до 62 лет. Один случай завозной из ЯНАО. Один никуда не выезжал и ни с кем не контактировал (у него пневмония), двое – контактные.

В Снежинске четыре подтвержденных случая. Трое приехали из Доминиканской Республики, они все выписаны. 29-летний продолжает лечение.

В Коркинском районе зарегистрировано трое заболевших от 37 до 60 лет. Все случай завозные: два – из Москвы, один – из Нижневартовска. Один выписан, остальные продолжают лечение.

В Красноармейском районе трое заболевших в возрасте от 41 до 80 лет. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. Самый возрастной пациент никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, у него пневмония. Все продолжают лечение.

В Кусинском районе подтверждено три случая у жителей 37, 42 и 49 лет. Все заразились после контакта с заболевшим. У всех нет клинических заболеваний. Все продолжают лечение.

В Озерске три случая коронавирусной инфекции. Двое 54-летних жителей приехали из Московской области, 80-летний – из Москвы. У всех троих нет клинических проявлений болезни. Все продолжают лечение.

В Агаповском районе двое заболевших. Оба приехали из Москвы. У 21-летнего нет клинических проявлений болезни, у 59-летнего – пневмония.

В Трехгорном двое заболевших. 74-летний приехал из Москвы, 71-летний – контактный. Оба продолжают лечение.

В Чебаркульском районе – двое с пневмонией 54 и 68 лет. Один приехал из Москвы, один заразился после контакта с заболевшим. У обоих – пневмония. Оба в больнице.

В Чебаркульском городском округе коронавирус подтвержден у 22-летнего и 24-летнего жителей. Оба приехали из Москвы. У них нет клинических признаков заболевания.

В Южноуральске – двое заболевших 50 и 54 лет. Заразились после контакта с больным. У одного пневмония. Оба продолжают лечение.

В Каслинском районе двое заболевших 65 и 68 лет.

В Чесменском районе коронавирус подтвержден у двоих – 54-летнего и 68-летнего. Один приехал из Москвы, один – контактный. У обоих пневмония.

В Аргаяшском районе один заболевший 18-летний житель приехал из Москвы.

В Еманжелинском районе зарегистрирован один случай коронавируса у 62-летнего жителя, который никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. У него пневмония. Продолжает лечение.

В Варненском районе подтвержден один случай заболевания у 53-летнего жителя, который никуда не выезжал и ни с кем из заболевших не контактировал. У него пневмония средней степени. Продолжает лечение.

В Уйском районе зафиксирован один случай заболевания у 33-лтнего жителя. Он приехал из Москвы, продолжает лечение.

В Еткульском районе заболел 85-летний житель. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации районной больницы, у мужчины – пневмония.