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19.07.2023

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ЮУрГУ
сахарный диабет
Общество
19.07.2023 16:51
Фото: Евгений Загоскин

Студент ЮУрГУ разработал приложение, которое облегчит жизнь миллионам диабетиков

Студент Южно-Уральского государственного университета Егор Калинкин разработал программу, которая автоматически будет подбирать дозировку инсулина для людей с диабетом I типа.

Сейчас в России живет более 250 тысяч человек с таким диагнозом, в мире – более восьми миллионов. Они каждый день многократно вводят инсулин и  вынуждены постоянно рассчитывать правильные дозы препарата.

«Вот сейчас я выпил кружку кофе – это 30 граммов углеводов – и ввожу себе две единицы инсулина, – говорит Егор Калинкин. – А кому-то после такой же кружки кофе может потребоваться три или четыре единицы. Организм каждого человека реагирует на пищу индивидуально. Поэтому все диабетики ведут дневники самоконтроля, куда вносят «хлебные единицы», каждые несколько дней корректируют дозы инсулина, раз в месяц меняют их со своим эндокринологом. Я придумал, как в пять- семь раз сократить количество ручных изменений, а также снизить нагрузку на врачей».

Приложение не имеет прямых аналогов. На данный момент люди с диабетом и эндокринологи во всем мире подбирают коэффициенты дозирования инсулина только вручную.

«Подбор параметров дозирования инсулина – это больше математика, нежели медицина. Люди с диабетом первого типа могут самостоятельно менять эти параметры дома в определенных пределах, согласно действующим клиническим рекомендациям (и обычно так и делают). В масштабных проектах, когда подбираешь что-то не лично себе, а пытаешься выработать общий алгоритм для большого количества людей, главный критерий – это безопасность. И поэтому, конечно же, по всем медицинским вопросам я регулярно консультируюсь с врачами, – рассказал Егор Калинкин. – Кроме того, я уже полтора года испытываю это приложение на себе».

В данной программе будут использованы те же алгоритмы, по которым сейчас эндокринологи всего мира подбирают параметры дозирования инсулина. На проект есть положительный отзыв главного внештатного детского эндокринолога Челябинска Екатерины Романенко.

Изобретение челябинского студента проходит финальное тестирование, и в течение двух-трех месяцев будет готово к вводу в эксплуатацию. Приложение на смартфоне связано сразу с несколькими устройствами: инсулиновая помпа передает информацию о введенном инсулине, датчик непрерывного мониторирования глюкозы – о текущем сахаре крови. Смартфон пользователя соберет всю необходимую информацию, проведет анализ, скорректирует дозировку инсулина и выдаст готовую программу хозяину.

Автор: Валерия Литвиненко
ЮУрГУ
сахарный диабет
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Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.07.2023 по 15.07.2023)

15.07.2023 15:19

В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области

15.07.2023 14:40

Хищение банковских карт после совместного распития в Озерске

15.07.2023 14:01

Заповедные грибы

15.07.2023 12:56

В Челябинске в ДТП пострадали три девочки и женщина

15.07.2023 12:38

Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города

15.07.2023 12:19

В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО

15.07.2023 11:53

По факту гибели мужчины на аттракционе на Айских притесах возбуждено уголовное дело

14.07.2023 20:02

Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми

14.07.2023 19:34

Госдума дала добро: студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе

14.07.2023 19:24

В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским

14.07.2023 19:14

«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов

14.07.2023 18:57

Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»

14.07.2023 18:40

За женщину без ног из Аши вступились Бастрыкин и прокуратура

14.07.2023 18:09

Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой

14.07.2023 17:43

В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»

14.07.2023 17:20

Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)

14.07.2023 16:34

Челябинская областная больница: прямая трансляция из операционной