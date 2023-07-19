Студент ЮУрГУ разработал приложение, которое облегчит жизнь миллионам диабетиков

Студент Южно-Уральского государственного университета Егор Калинкин разработал программу, которая автоматически будет подбирать дозировку инсулина для людей с диабетом I типа.

Сейчас в России живет более 250 тысяч человек с таким диагнозом, в мире – более восьми миллионов. Они каждый день многократно вводят инсулин и вынуждены постоянно рассчитывать правильные дозы препарата.

«Вот сейчас я выпил кружку кофе – это 30 граммов углеводов – и ввожу себе две единицы инсулина, – говорит Егор Калинкин. – А кому-то после такой же кружки кофе может потребоваться три или четыре единицы. Организм каждого человека реагирует на пищу индивидуально. Поэтому все диабетики ведут дневники самоконтроля, куда вносят «хлебные единицы», каждые несколько дней корректируют дозы инсулина, раз в месяц меняют их со своим эндокринологом. Я придумал, как в пять- семь раз сократить количество ручных изменений, а также снизить нагрузку на врачей».

Приложение не имеет прямых аналогов. На данный момент люди с диабетом и эндокринологи во всем мире подбирают коэффициенты дозирования инсулина только вручную.

«Подбор параметров дозирования инсулина – это больше математика, нежели медицина. Люди с диабетом первого типа могут самостоятельно менять эти параметры дома в определенных пределах, согласно действующим клиническим рекомендациям (и обычно так и делают). В масштабных проектах, когда подбираешь что-то не лично себе, а пытаешься выработать общий алгоритм для большого количества людей, главный критерий – это безопасность. И поэтому, конечно же, по всем медицинским вопросам я регулярно консультируюсь с врачами, – рассказал Егор Калинкин. – Кроме того, я уже полтора года испытываю это приложение на себе».

В данной программе будут использованы те же алгоритмы, по которым сейчас эндокринологи всего мира подбирают параметры дозирования инсулина. На проект есть положительный отзыв главного внештатного детского эндокринолога Челябинска Екатерины Романенко.

Изобретение челябинского студента проходит финальное тестирование, и в течение двух-трех месяцев будет готово к вводу в эксплуатацию. Приложение на смартфоне связано сразу с несколькими устройствами: инсулиновая помпа передает информацию о введенном инсулине, датчик непрерывного мониторирования глюкозы – о текущем сахаре крови. Смартфон пользователя соберет всю необходимую информацию, проведет анализ, скорректирует дозировку инсулина и выдаст готовую программу хозяину.