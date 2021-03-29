Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска

Студенты ЧелГУ вышли на операцию «Ночь» с полицейскими Челябинска. Добровольная народная дружина студентов Института права Челябинского госуниверситета «Добрыня» не первый раз выходит в рейд со стражами порядка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД по городу Челябинске, студенты вместе с полицейскими проверили поднадзорных лиц и рассказали о способах защиты о мошенников.

Так, совместно с участковым уполномоченным полиции Артемом Ульмаскуловым первокурсники проверили по месту жительства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на предмет соблюдения поднадзорными возложенных на них ограничений и обязанностей. Данные мероприятия проводятся в целях выявления и устранения причин, способствующих совершению преступлений и правонарушений гражданами, состоящими под административным надзором, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Кроме этого, стражи порядка и дружинники провели рейд в жилом секторе, в ходе которого напомнили населению, каких правил необходимо придерживаться, чтобы не стать жертвой дистанционного мошенничества, и распространили профилактические листовки как лично, так и через почтовые ящики.

​«Наши дети заняты чем-то полезным. Во-первых, это неоценимый опыт в их будущей профессии, во-вторых, воспитание умения выстраивать диалог с разными людьми, что немаловажно в наше время», - - рассказывает мама одной из студенток.

«Горжусь своей дочерью, ведь это нелегкий труд. Не каждый согласится потратить свое личное время на патрулирование вечернего или ночного города для обеспечения правового порядка», - рассказала еще одна родительница.

Напомним, студенческая дружина создана по инициативе института права ЧелГУ при поддержке отделов полиции города Челябинска и Калининского района.. В её состав входят 24 студента от первого до четвёртого курса различных направлений Института права.