Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться

В нерабочие ноябрьские дни студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) будут отдыхать, студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) – учиться. Соответствующие решение приняли руководители вузов.

Напомним, губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, с 30 октября по седьмое ноября включительно в вузе объявлены нерабочими. В эти дни за сотрудниками сохраняется заработная плата.

Соответствующий приказ подписал ректор Александр Шестаков.

«Учебные занятия в период с 30 октября по седьмое ноября 2021 года включительно не будут проводиться. При этом руководители институтов, высших школ, филиалов и заведующие кафедрами обязаны в этот период обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы обучающихся», – подчеркнул ректор.

В пресс-службе уточнили, в период нерабочих дней студентам и преподавателям будет обеспечен бесперебойный доступ к электронной информационно-образовательной среде.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, с 30 октября по седьмое ноября студенты университета будут учиться по расписанию, но дистанционно. Соответствующий приказ издал ректор Сергей Таскаев.

Это решение продиктовано в первую очередь желанием сохранить календарный учебный график, чтобы не переносить занятия на лето, пояснили в вузе.

В учебном расписании учтено, что четверг и пятница, четвертое и пятое ноября, официально признаны праздничными днями. Две субботы, выпадающие на период нерабочих дней, - 30 октября и шестое ноября, студенты также будут учиться, если в расписании у них на эти дни выпадают занятия.

Как уже сообщало агентство, с 30 октября студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова (МГТУ) переводятся на дистант. Студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ) будут учиться дистанционно с первого по третье ноября.