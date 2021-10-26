26.10.2021
Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой
26.10.2021
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает
26.10.2021
В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год
26.10.2021
В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум
26.10.2021
13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться
26.10.2021
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает
26.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
25.10.2021
Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым
25.10.2021
В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021