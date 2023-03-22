Субсидия для «Молодежи Южного Урала» увеличена в 8,5 раза

Размер субсидии на 2023 год для автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала» увеличен в 8,5 раза. Эти средства будут направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью в Челябинской области.

Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор, председатель кабмина Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Второго февраля 2023 года было принято постановление правительства о предоставлении в 2023 году АНО «Молодежь Южного Урала» субсидии в виде имущественного взноса на проведение мероприятий с детьми и молодежью в размере восемь миллионов рублей.

В марте принято решение увеличить размер субсидии в восемь с половиной раз – до 68 миллионов рублей.

Напомним, в 2015 году в Челябинской области было ликвидировано главное управление молодежной политики. Полномочия по работе с молодежью были переданы министерству образования и науки области.

В 2020 году по решению губернатора Алексея Текслера главное управление по молодежной политике региона было возрождено (соответствующее постановление глава региона подписал 12 мая 2020 года). В сентябре 2020 года управление возглавила 32-летняя Светлана Калимуллина.

В апреле 2022 года была создана автономная некоммерческая организация «Молодежь Южного Урала» с целью повышения эффективности работы в сфере молодежной политики. АНО руководит Владислав Бородулин. Имущественный взнос из бюджета области в АНО составил 10 миллионов 578 тысяч 851 рубль.