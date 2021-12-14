Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января

В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые требуют отменить постановление главного санитарного врача по региону об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 отдельных категорий работников.

Административное исковое заявление принято к производству 13 ноября 2021 года. В понедельник, 13 декабря, состоялось предварительное заседание.

«В Челябинский областной суд был подан иск о признании недействующим постановление № 3 от 08.10.2021 главного санитарного врача по Челябинской области о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-служба облсуда. - Рассмотрение назначено на 13 января».

Следующее заседание назначено на 13 января 2022 года.

Напомним, с 11 октября 2021 года в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников. Постановление главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал восьмого октября.

С первого декабря 2021 года в области дополнительно введена обязательная вакцинация против ковида для студентов и лиц старше 60 лет.