08.10.2021
Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
08.10.2021
Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
08.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.10.2021
В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
08.10.2021
В Челябинске отправили в колонию брачного афериста
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
07.10.2021
В Снежинске вводят обязательную вакцинацию от ковида
01.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
Гехт: Будем двигаться в логике, что жизнь непривитых будет менее удобной
01.10.2021
Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021