В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий работников.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Документ размещен на официальном сайте областного Роспотребнадзора.

«Обеспечить с 11.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше – выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Челябинской области», - говорится в постановлении.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников образовательных организаций всех форм собственности, организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и организаций сферы обслуживания населения: торговля, общественное питание, транспорт общего пользования, социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе организаций по уходу за престарелыми, ЖКХ.

Привиться обязаны будут сотрудники гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток и организаций, оказывающих иные бытовые услуги, а также работники почтовой связи, многофункциональных центров, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание.

Прививку необходимо будет поставить сотрудникам в организациях физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центров (клубах), бассейнах, банях, саунах, соляриев, массажных и СПА-салонов; театрах, кинотеатрах, концертных залах, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях, детских досуговых игровых комнат, организациях отдыха детей и их оздоровления, детских развлекательных центрах.

Вакцинироваться также предстоит всем государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления.

Первый компонент прививки необходимо успеть поставить до 11 ноября 2021 года, второй компонент – до 11 декабря 2021 года.

Контроль за исполнением возложен на глав муниципальных образований, руководителя регионального минздрава Юрия Семенова и первого вице-губернатора Ирину Гехт.

Обязательная вакцинация введена в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в области.