Судебные приставы возобновляют личные приемы южноуральцев

Судебные приставы Челябинской области возвращаются к обычному формату личных приемов южноуральцев. Посещение будет проходить в строгом соответствии санитарным требованиям.

С 6 июля 2020 года личный прием граждан и представителей организаций в УФССП России по Челябинской области возобновится в привычном формате. Приемные дни и часы: вторник с 9 до 13 часов, четверг с 13 до 18 часов. Руководство ведомства также начинает личный прием: главный судебный пристав Челябинской области – по четвергам, заместители – по понедельникам.

«Обращаем внимание граждан, что посещение аппарата Управления и его структурных подразделений будет проходить в строгом соответствии санитарным требованиям. Гражданам в целях собственной безопасности необходимо иметь при себе маски, перчатки и ручки. На прием не будут допускаться люди, обязанные соблюдать карантин», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

УФССП России по Челябинской области рекомендует записываться на прием с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте ведомства. Запись позволит заявителям не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих в ожидании своей очереди, а решить свои вопросы в точно назначенное время.

Также продолжает действовать прием заявлений, обращений и ходатайств посредством специальных переносных ящиков для корреспонденции, установленных в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течении одних суток будут проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.