«Сухие» фонтаны перед ЮУрГУ и на Тополинке могут заработать уже в предстоящие выходные

«Сухие» фонтаны в Центральном районе Челябинска - на Тернопольской, в сквере перед ЮУрГУ, и на Тополинке, в сквере на улице Академика Королева, - могут заработать уже в эти выходные.

Такой новостью горожан порадовал районный глава Виктор Ереклинцев. На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 24 апреля, он рассказал, что ревизия оборудования обоих фонтанов завершена.

«В выходные, если будет теплая погода, уже готовы запустить фонтаны», - отметил Виктор Ереклинцев.

Напомним, «сухой» фонтан в сквере на Академика Королева запустили в 2021 году. Обустройство гидротехнического сооружения обошлось в восемь миллионов рублей. Раньше на месте фонтана был цветник.

Фонтан имеет 16 форсунок, была запроектирована также светодиодная подсветка RGB, меняющая цвет струй воды, бьющих из земли.

Идея установки этого «сухого» фонтана принадлежит Виктору Ереклинцеву, который знал, что такие объекты очень нравятся челябинцам.

Первый фонтан «сухого» типа был установлен в Центральном районе на территории сквера по улице Тернопольской, напротив ЮУрГУ, в 2020 году и завоевал большую любовь горожан.

«И мы решили, что на Тополинке тоже должен быть такой фонтан», - отмечал Виктор Ереклинцев.