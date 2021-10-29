Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно

В новом челябинском сквере на Академика Королева в тестовом режиме запустили «сухой» фонтан, который украсил общественное пространство по инициативе главы Центрального района Виктора Ереклинцева (раньше на месте фонтана был цветник).

Как рассказал Виктор Александрович агентству «Урал-пресс-информ», тестовый запуск гидротехнического сооружения прошел успешно. На зиму фонтан (его обустройство обошлось в восемь миллионов рублей) будет законсервирован и заработает весной следующего года, сразу с наступлением тепла.

«Фонтан имеет 16 форсунок, мы запроектировали и реализовали также светодиодную подсветку RGB, то есть она меняет свет. Решение об установке фонтана было принято и согласовано с управлением архитектуры города в начале года. Это была моя инициатива – знаю, что такие фонтаны очень нравятся жителям (первый фонтан «сухого» типа был установлен в Центральном районе на территории сквера по улице Тернопольской, напротив ЮУрГУ, и завоевал большую любовь горожан – прим.). И мы решили, что на Тополинке тоже должен быть такой фонтан», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Все работы заняли чуть больше трех месяцев.

«Многим может показаться, что это долго для не очень большого объема работ, но тут дело в техническом помещении – приямке, на обустройство которого ушло основное время. Приямок сделали достаточно глубокий – высотой более трех метров. Площадь технического помещения составляет 16 квадратных метра. Стены бетонировались, полностью делалась изоляция, здесь было установлено достаточно сложное оборудование», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Также в техническом помещении есть вентиляция – чтобы не собирался конденсат (работая, оборудование выделяет тепло, и из-за перепада температур в приямке могла появиться сырость).

Сам фонтан подрядчики сделали всего за месяц, с учетом производственных циклов (бетонирование, укладка плитки с одновременной прокладкой коммуникаций).