09.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат
09.11.2022
Старшеклассники школы-интерната спортивного профиля Челябинска помогут подружить особых детей со сверстниками
09.11.2022
Императрица на дереве, или Птица высокого полета
09.11.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
03.11.2022
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
02.11.2022
В Челябинской области уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022