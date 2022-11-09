Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 4,4% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 91 инфицированный). Среди заболевших три школьника.

Напомним, в регионе в течение почти полутора месяцев отмечалось снижение показателя суточной заболеваемости коронавирусом (28 сентября было подтверждено 1256 случаев, а затем регистрировался спад).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 155 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 145 человек).

За прошедшие сутки ковид оборвал жизни четырех жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда умерло двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 391 тысяча 518 человек, сумели справиться с ковидом 380 тысяч 230 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 379 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 100 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на девятое ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 867 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 931 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.