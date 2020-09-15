Светлана Калимуллина возглавила возрожденное управление молодежной политики Челябинской области
Возрожденное главное управление молодежной политики Челябинской области возглавила 32-летняя Светлана Калимуллина.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства области.
Светлана Гаязовна приступила к обязанностям начальника управления с 14 сентября 2020 года. Для нее установлен срок испытания продолжительностью один год.
Напомним, решение о назначении Светланы Калимуллиной принял губернатор Алексей Текслер по итогам объявленного им конкурса. Заявки на участие подавали 25 кандидатов.
Светлана Калимуллина показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией.
Выпускница Челябинского педуниверситета до настоящего времени возглавляла региональной ЧРРО «Российский Союз Молодежи», была заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».
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