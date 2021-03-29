«Таганай» приглашает волонтеров вместе творить добрые дела

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) готовится к волонтерскому сезону.

План работ сверстан, всех желающих влиться в дружную команду таганайских добровольцев приглашают выбрать дело по душе и запланировать приезд в национальный парк.

«Проявить себя можно как в традиционных субботниках, помогая привести приюты и территорию в порядок после долгой зимы, так и участвуя в прополке будущей тайги, учёте орхидей или заготовке веников для животных», - сообщает сегодня, 29-го марта, телеграм-канал «Таганай ньюс».

В качестве «бонуса» за добрые дела каждый волонтер получит возможность увидеть достопримечательности знаменитого национального парка: Большую Каменную реку, Двуглавую сопку, Круглицу и другие.